1 Bei dem Unfall wurde eine Frau leicht verletzt. Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Eine Autofahrerin will am Donnerstagnachmittag in Stuttgart nach links über die Gleise abbiegen. Dabei stößt sie mit einer Stadtbahn zusammen. Die Frau wird verletzt.















Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Auto hat sich eine 35-jährige Frau am Donnerstagnachmittag in Stuttgart Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war die Autofahrerin gegen 14 Uhr in der Schloßstraße unterwegs, als sie auf Höhe Büchsenstraße nach links über die Gleise abbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Stadtbahn der Linie U29, die in gleicher Richtung unterwegs war.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem Unfall zog sich die Frau leichte Verletzungen zu – sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Stadtbahnfahrer blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 100.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es bis etwa 16 Uhr zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Zeugen, die insbesondere Angaben zu der Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.