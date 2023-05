Unfall in Stuttgart

1 Die Autofahrerin landete mit ihrem Auto auf einem Fahrradweg. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Eine Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag in Stuttgart von der B10 abgekommen. Die 27-Jährige durchbrach dabei einen Zaun und landete schließlich auf einem Radweg.









Eine 27 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag auf der B10 in Stuttgart von der Straße abgekommen und auf einem Fahrradweg gelandet. Nach Angaben der Polizei war die junge Frau gegen 15 Uhr mit ihrem VW Golf auf der B10 in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie auf Höhe der Gaisburger Brücke aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam, einen Zaun durchbrach und schließlich auf einem Radweg zum Stehen kam.