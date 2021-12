5 Zwei Frauen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

In Stuttgart-Möhringen ereignet sich am Sonntagmorgen ein Glätte-Unfall, bei dem zwei Menschen verletzt werden. Ein Rettungswagen kommt ebenfalls ins Schlittern.















Stuttgart - Zwei Menschen haben sich bei einem Unfall am Sonntagmorgen in Stuttgart-Möhringen Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war eine 39-jährige Autofahrerin gegen 9 Uhr mit ihrem Ford auf der Nord-Süd-Straße in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie in einer Rechtskurve aufgrund von Eisglätte in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie frontal in einen Skoda, an dessen Steuer eine 36-Jährige saß.

Die beiden Frauen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer, der hinter der Ford-Fahrerin unterwegs war, konnte sein Fahrzeug ebenfalls nicht mehr kontrollieren und touchierte in der Folge den Ford. Als ein Rettungswagen am Unfallort ankam, ereignete sich ein weiterer Unfall.

Zwei Autos müssen abgeschleppt werden

Der 35-jährige Rettungssanitäter kam wegen der Glätte ins Schlittern und fuhr auf den schwarzen Mercedes auf. Eine 53-jährige Autofahrerin, die hinter dem Rettungswagen fuhr, wich nach links aus und stieß dabei gegen eine Leitplanke. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von rund 45.000 Euro – der Ford und der Skoda mussten abgeschleppt werden.