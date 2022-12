4 Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Eine Autofahrerin hat am Freitagabend in Stuttgart-Weilimdorf einen Unfall verursacht, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Nach Angaben der Polizei war die 57-Jährige mit ihrem Dacia gegen 18.30 Uhr auf der Flachterstraße in Richtung B295 unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und in der Folge gegen einen geparkten Skoda prallte.

Durch den Aufprall wurde das stehende Fahrzeug auf einen Audi geschoben, der wiederum auf ein weiteres Auto gedrückt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro – die 57-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Laut Polizei dauern die Ermittlungen zur Unfallursache weiter an.