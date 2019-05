1 Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall in Stuttgart-Ost verletzt. Foto: picture alliance/dpa

Ein 80-jähriger Rollerfahrer wird am Donnerstagmorgen in einem Kreisverkehr am Ostendplatz von einem Auto erfasst. Der Mann stürzt und zieht sich dabei Verletzungen zu.

Stuttgart-Ost - Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in einem Kreisverkehr am Ostendplatz in Stuttgart-Ost einen Rollerfahrer übersehen. Nach Angaben der Polizei könnte tiefstehende Sonne der Grund für den Unfall gewesen sein.

Der von der Landhausstraße kommende 53-jährige BMW-Fahrer fuhr gegen 7.20 Uhr in den Kreisverkehr und kollidierte dabei mit dem 80-jährigen Rollerfahrer, der dabei stürzte und sich Verletzungen zuzog. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.