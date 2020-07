4 Der Fahrer verletzte sich bei Unfall auf der B10 schwer. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Ein Autofahrer ist am Dienstagvormittag auf der B10 in Richtung Stuttgart unterwegs, als er aus unbekannten Gründen in einen Lastwagen prallt. Der Mann muss aus seinem Auto befreit werden.

Stuttgart - Auf der B10 in Stuttgart hat sich am Dienstagvormittag ein heftiger Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde. Nach ersten Informationen der Polizei war der Volvo-Fahrer gegen 9.45 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen auf Höhe des Dreiecks Neckarpark in einen Lastwagen prallte.

Sein Fahrzeug schob sich in der Folge unter den Lkw. Der Mann wurde dadurch in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war nur eine Spur befahrbar – es kam zu Verkehrsbehinderung.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.