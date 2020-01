4 Der Unfall in Stuttgart ereignete sich gegen 12 Uhr. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

In der Nähe der Liederhalle prallen am Donnerstag eine Stadtbahn und ein Auto zusammen. Dabei wird eine junge Frau verletzt. Im Stadtbahnverkehr kommt es in der Folge zu Einschränkungen.

Stuttgart - Zwei Tage ist das neue Jahr erst alt, da hat es bereits den ersten Stadtbahn-Unfall in Stuttgart gegeben. Gegen 12 Uhr prallte laut Polizei am Donnerstag an der Kreuzung Schloß-/Büchsenstraße in der Nähe der Liederhalle eine Stadtbahn mit einem Auto zusammen. Die 20 Jahre alte Fahrerin des VW hatte das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung zur Büchsenstraße missachtet und kollidierte deshalb mit der Stadtbahn der Linie U14, die ebenfalls zum Berliner Platz unterwegs war.

Bei dem Unfall verletzte sich die 20-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der 39-jährige Bahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, die bis 13.10 Uhr anhielten.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.