Unfall in Stuttgart

7 In Stuttgart-West kam ein Autofahrer von der Straße ab. Er durchbrach in der Folge einen Zaun und eine Hecke. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Am Montagnachmittag kommt ein Autofahrer in Stuttgart-West von der Straße ab. Er durchbricht eine Hecke und landet schließlich auf einer Terrasse.









Ein 64-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Botnanger Straße in Stuttgart-West schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Mann mit seinem Alfa Romeo gegen 14 Uhr von der Straße ab, durchbrach in der Folge eine Hecke, fuhr einen Abhang hinunter und kam schließlich auf der Terrasse eines Wohnhauses zum Stehen.