Unfall in Stuttgart

4 Bei dem Unfall wurde die Skoda-Fahrerin schwer verletzt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Am Dienstagabend stoßen am Erwin-Schoettle-Platz in Stuttgart eine Stadtbahn und ein Auto zusammen. Eine 38-Jährige wird schwer verletzt. Unklar ist noch, wer den Unfall verursacht hat.















Link kopiert

Stuttgart - Bei einem Unfall am Erwin-Schoettle-Platz in Stuttgart ist am Dienstagabend eine 38-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden.

Nach ersten Angaben eines Polizeisprechers war die Skoda-Fahrerin gegen 20 Uhr auf der Schickhardtstraße in Richtung Karl-Kloß-Straße unterwegs gewesen. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit einer Stadtbahn zusammen, die in Richtung Bihlplatz fuhr. Durch die Kollision erlitt die 38-Jährige schwere Verletzungen, der 41-jährige Fahrer der Stadtbahn blieb unverletzt.

Wegen unterschiedlicher Angaben zum Unfallhergang ist noch unklar, wer bei Rot fuhr und somit den Zusammenstoß verursachte. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 80.000 Euro. Der Stadtbahnverkehr war bis etwa 20.50 Uhr beeinträchtigt.