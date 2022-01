5 Ein Schild stoppt die Fahrt. Foto: SDMG// Schulz

Vermutlich weil er zu schnell war, hat ein Fahrer die Kontrolle über einen PS-starken Audi verloren. Die Polizei kennt noch nicht alle Details der Unfallfahrt.















Link kopiert

Stuttgart - Ein teurer Wagen ist bei einem Unfall in der Nacht zum Sonntag in der Grünrabatte an der Theodor-Heuss-Straße gelandet. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war. Zwei der vier jungen Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren haben dabei leichte Verletzungen erlitten. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 52 000 Euro an. Als die Polizei zur Unfallstelle kam, waren nur zwei der vier Männer beim Auto. Die beiden anderen fand sie nach einer kurzen Fahndung wenig später. Wer fuhr, ist noch unklar.

Das Auto fällt mehrfach mit riskanter Fahrweise auf

Der Fahrer habe an der Wendestelle kurz vor dem Rotebühlplatz wenden wollen. Dabei sei er auf die Umrandung des Grünstreifens gekommen und gegen einen Bauzaun und ein Verkehrsschild geprallt. Er sei davor schon ein paar mal durch seine riskante Fahrweise aufgefallen. Ob er der sogenannten motorisierten Vergnügungsszene zuzurechnen ist, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht sagen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990 4100 zu melden.

Die Partymeile an der Theodor-Heuss-Straße und der Friedrichstraße ist bei Fahrern PS-starker Autos als Poserstrecke seit Jahren beliebt. Die Polizei hat regelmäßig ein Auge auf die Szene, dabei zieht sie auch oft Fahrzeuge mit unerlaubten Veränderungen aus dem Verkehr. Seit 2016 gilt dort nachts Tempo 30, um die Raser auszubremsen.