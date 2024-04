1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich in Stuttgart ereignet hat (Symbolbild). Foto: IMAGO/Guido Schiefer

In der Nacht zum Sonntag kommt es in Stuttgart zu einem schweren Unfall. Zwei Personen schweben in Lebensgefahr. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein Auto ist in Stuttgart gegen eine Laterne geprallt und vier Menschen sind verletzt worden – zwei von ihnen lebensgefährlich, die anderen beiden schwer. Der 26-jährige Fahrer sei in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr mit seinem VW Polo aus bislang unklaren Gründen in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Anschließend prallte sein Auto gegen den Mast einer Straßenlaterne. Der Unfall ereignete sich in der Straße Am Kräherwald auf Höhe des Reit- und Fahrvereins vom Killesberg herkommend in Richtung Stuttgart-West.