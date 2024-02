Auto landet nach Zusammenstoß in Gleisen

Unfall in Stuttgart

1 Bei einem Unfall in Stuttgart ist am Freitag ein Auto in den Gleisen gelandet. Foto: Chiara Sterk

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend landet ein Fahrzeug in den Gleisen. Was bisher bekannt ist.











In Stuttgart ist es am Freitag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 19.48 Uhr in der Hohenheimer Straße. Nach einem Auffahrunfall landete eines der Unfallfahrzeuge durch den Aufprall im Gleisbett.