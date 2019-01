Unfall in Stuttgart Auto landet im Schneetreiben auf dem Dach

Von red 03. Januar 2019 - 22:22 Uhr

Am Donnerstagabend landet in Stuttgart ein Auto auf den Gleisen der Stadtbahn. Eine Person wird dabei verletzt. Im Stadtbahnverkehr kommt es in der Folge zu Ausfällen und Verspätungen.





Stuttgart - Im Schneetreiben hat sich am Donnerstagabend auf der Heilbronner Straße in Stuttgart ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei wurde dabei eine Person verletzt. Ein Renault Twingo überschlug sich gegen 20.50 Uhr aus bislang unbekannten Gründen und landete auf den Stadtbahn-Gleisen. Dadurch kam es zwischen dem Eckartshaldenweg und dem Pragsattel zu einer Streckenunterbrechung. Betroffen waren die Linien U15, U6 und U7. Mehr Informationen folgen.