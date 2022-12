4 In Stuttgart-Wangen ist am Donnerstagabend ein Auto im Gleisbereich gelandet. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

In Stuttgart-Wangen landet am Donnerstagabend ein Auto aus bislang unbekannter Ursache im Gleisbett. Der Stadtbahnverkehr kommt daraufhin zum Erliegen.















Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr in Stuttgart-Wangen ein Auto in den Gleisbereich der Stadtbahn geraten – mit Folgen. Nach ersten Informationen der Polizei war das Fahrzeug auf der Ulmer Straße unterwegs, als es auf Höhe der Haltestelle Inselstraße in den Gleisbereich fuhr. Der Stadtbahnverkehr musste daraufhin gesperrt werden. Aktuell – so die Polizei – wird das Auto von den Gleisen geholt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.