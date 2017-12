Unfall in Stuttgart Auto fliegt ins Schaufenster

Von Wolf-Dieter Obst 26. Dezember 2017 - 15:34 Uhr

Eigentlich war während der Weihnachtsfeiertage alles ruhig auf Stuttgarts Straßen. Kein Schnee, keine Eisglätte, kein Stau – und doch lief für manchen Autofahrer nicht alles glatt.





13 Bilder ansehen

Stuttgart - Eine ungewöhnliche Dekoration: Aus dem Schaufenster eines Kaufhauses mit Second-Hand-Ware schaut ein Weihnachtsmann verdutzt nach draußen – und neben ihm steckt ein Auto in der Auslage. Was auf den ersten Blick wie ein Werbegag wirkt, ist tatsächlich aber Folge eines spektakulären Unfalls, der sich am zweiten Weihnachtsfeiertag in Bad Cannstatt abgespielt hat.

Mehr zum Thema

Nicht immer sind in den Weihnachtstagen Schnee- und Eisglätte schuld, wenn Fahrzeuge völlig außer Kontrolle geraten. Manchmal kommt es auch zu Kollisionen, wenn Autofahrer einfach ohne Vorwarnung und Blinker abbiegen – und andere trotz völliger Unklarheit, wo der Vordermann denn eigentlich hin will, zu überholen versucht.

Wohin denn nun – nach rechts, nach links?

Ein Lehrstück darüber gab es am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Wildunger Straße in Bad Cannstatt. Dort waren ein 46-jähriger Opel-Fahrer aus dem Rems-Murr-Kreis und eine 67-jährige BMW-Fahrerin aus Stuttgart hintereinander in Richtung Taubenheimstraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zog der Opel-Fahrer vor der Kreuzung mit der Kreuznacher Straße zunächst nach rechts, so dass für die Fahrerin des BMW der Eindruck entstand, dass dieser nach rechts in die Kreuznacher Straße abbiegen wolle. Als die Frau daraufhin an ihm links vorbeifahren wollte, passierte es: Der Opel-Fahrer wollte nun doch lieber nach links abbiegen – und übersah den BMW im toten Winkel.

Die seitliche Kollision hatte erhebliche Folgen. Der BMW schleuderte gegen zwei Eisenpoller auf dem Gehweg. Der Opel geriet ebenfalls außer Kontrolle, fuhr links über den Gehweg, rammte einen geparkten Motorroller und durchbrach das Schaufenster des Sozialkaufhauses. Glücklicherweise wurde niemand verletzt – leicht hätten auch Passanten in den Unfall hineingezogen werden können.

Am Ende muss die Feuerwehr hämmern und nageln

Der Schaden wird von der Polizei auf 25 000 Euro geschätzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schuldfrage ist eindeutig zweigeteilt: „Ob der Opel-Fahrer geblinkt hatte, ist noch nicht geklärt“, sagt ein Polizeisprecher. Gleichwohl hätte er nicht einfach so abbiegen dürfen. Aber auch die BMW-Fahrerin muss sich eine Teilschuld anrechnen lassen: Sie hätte bei unklarer Verkehrssituation nicht einfach überholen dürfen.

Am Ende musste die Feuerwehr das Schaufenster des Sozialkaufhauses wieder verschließen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag erwiesen sich die Floriansjünger als echte Handwerker. Mit großen Holzplatten wurde das Kaufhaus eingepackt, damit die Ware auch nach den Weihnachtstagen verfügbar ist. Wann ein Normalbetrieb wieder möglich sein wird, ist noch unklar.