5 In Münster hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall ereignet. Foto: Andreas Rosar

Schwerer Unfall in Stuttgart-Münster: Am Donnerstagvormittag verlor eine Autofahrerin nach Angaben der Polizei an der Kreuzung Neckartalstraße / Reinhold-Maier-Brücke aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Audi überschlug sich in der Folge und landete auf dem Dach.