32-Jähriger zu schnell und betrunken unterwegs – Fahrt endet am Mast

Unfall in Stuttgart

4 Der 32-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Foto: 7aktuell.de//Simon Adomat

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Freitag in Stuttgart zu schnell unterwegs. In der Nordbahnhofstraße prallt er gegen einen Mast – er wird schwer verletzt.

Stuttgart - Ein 32-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Unfall in der Nacht zum Freitag in Stuttgart schwere Verletzungen zugezogen. Nach ersten Angaben der Polizei wollte der Mann kurz nach Mitternacht von der Ehmannstraße kommend in die Nordbahnhofsstraße abbiegen.

Weil er zu schnell unterwegs und vermutlich betrunken war, verlor der Audifahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in der Folge gegen einen Masten. Dabei zog sich der 32-Jährige schwere Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

