Unfall in Stuttgart

Ein Autofahrer kommt auf der B10 in Stuttgart-Stammheim von der Straße ab und kollidiert in der Folge mit vier Bäumen. Dabei zieht er sich Verletzungen zu.















Stuttgart - Ein Autofahrer hat sich am Freitagabend in Stuttgart-Stammheim bei einem Verkehrsunfall Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war der 29-Jährige gegen 18.45 Uhr mit seinem Seat auf der B10 in Richtung Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe der Ausfahrt Neuwirtshaus aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam.

In der Folge kollidierte der Autofahrer mit vier Bäumen und kam schließlich zum Stehen. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden in höhe von rund 30.000 Euro.