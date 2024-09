Unfall in Stuttgart: 17-Jähriger in der Innenstadt tödlich verunglückt

1 In Stuttgart hat es ein Verkehrsopfer vor dem Planietunnel gegeben - ein Jugendlicher kam mit seinem Kleinkraftrad ums Leben. (Symbolbild) Foto: Archiv/SDMG / Friebe

Ein Jugendlicher stürzt mit seinem Motorrad vor dem Planietunnel – und stirbt noch am Unfallort. Er ist das sechste Unfallopfer in diesem Jahr.











Link kopiert



Ein 17-Jähriger ist am späten Donnerstagabend in der Schlossstraße in der Innenstadt bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach bisherigen Informationen war der Jugendliche gegen 23.15 Uhr mit seinem Yamaha-Kleinkraftrad in Richtung Charlottenplatz unterwegs, als er vor der Einfahrt in den Planietunnel zu Fall kam. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er an den Unfallfolgen verstarb. Nach ersten Angaben der Polizei war er alleinbeteiligt.