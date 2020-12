Unfall in Stuttgart

1 Mit schweren Verletzungen kam das Mädchen in eine Klinik (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Daniel Karmann

Ein 60-jähriger Fahrradfahrer erfasst in Zuffenhausen eine junge Fußgängerin. Beim Zusammenstoß zieht sich die 14-Jährige schwere Verletzungen zu.

Stuttgart - Eine 14 Jahre alte Fußgängerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Montag am Emil-Schuler-Platz in Stuttgart-Zuffenhausen schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen gegen 16.10 Uhr von einem 60-jährigen Fahrradfahrer erfasst, als sie auf der Seite der Bottwarstraße den Fußgängerüberweg des dortigen Kreisverkehrs überquerte.

Beim Zusammenstoß erlitt die 14-Jährige schwere Verletzungen – der Fahrradfahrer blieb derweil unverletzt.

