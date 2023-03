Unfall in Stuttgart

1 Der Zwölfjährige fuhr mit seinem Bike die Freitreppe herunter – mit Folgen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ohne Helm fährt ein Zwölfjähriger mit seinem Fahrrad die Freitreppe herunter und stürzt. Dabei zieht er sich schwere Verletzungen zu.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Junge ist am Donnerstagabend mit seinem Mountainbike die Freitreppe am Stuttgarter Schlossplatz heruntergefahren – mit schlimmen Folgen. Der Zwölfjährige, der ohne Helm unterwegs war, verlor laut Polizei am unteren Ende der Treppe gegen 20.40 Uhr offenbar die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.

Dabei zog sich der Junge schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um den Zwölfjährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus.