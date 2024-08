Nach einem Zusammenstoß zweier Autos nahe Stockach (Kreis Konstanz) ist ein Mann am Freitagnachmittag gestorben. Zwei Frauen wurden zudem verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war der 21-Jährige am Freitag gegen 14.45 Uhr mit seinem Auto auf dem Verbindungsstück der A98 und B31n zwischen Stockach und Überlingen vermutlich wegen Aquaplaning ins Schleudern geraten. Sein Wagen prallte gegen den einer 59-Jährigen. Der 21-Jährige wurde tödlich verletzt und starb in einer Klinik. Die Fahrerin des anderen Wagens wurde leicht verletzt, ihre Beifahrerin schwer. Sie kamen in Krankenhäuser.

Während der Unfallmaßnahme waren die Bundesstraße 31n und eine Verbindung auf die A98 gesperrt. Es wird ermittelt. Die Polizei war für Rückfragen zunächst nicht erreichbar.