Unfall in Steinheim/Murr: Zusammenstoß mit Passat - 24-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

3 Bei einem Verkehrsunfall in Steinheim an der Murr ist am Freitagabend eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

In Steinheim an der Murr ereignet sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Motorradfahrerin wird dabei schwer verletzt. Die Hintergründe.











Eine Motorradfahrerin ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Steinheim an der Murr schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 37-jähriger Passat-Fahrer gegen 19.19 Uhr die Landesstraße 1100 von Marbach am Neckar kommend in Richtung Heilbronn. An der Einmündung zur Landesstraße 1126 ordnete er sich auf der Linksabbiegerspur ein. Ein aus Richtung Heilbronn entgegenkommender Lastwagen bog an der Einmündung zunächst nach rechts auf die Landesstraße 1126 ab. Unmittelbar danach bog der 37-Jährige seinerseits nach links auf die Landesstraße 1126 ab. Hierbei übersah er eine 24-jährige Honda-Fahrerin, die unmittelbar hinter dem Lastwagen, ebenfalls aus Richtung Heilbronn kommend, geradeaus in Richtung Marbach am Neckar fuhr.