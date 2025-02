Unfall in Steinheim an der Murr

1 Einen Unfall mit 60.000 Euro Sachschaden verursachte ein 39-jähriger Lkw-Fahrer in Steinheim an der Murr (Symbolfoto). Foto: /Stefan Puchner

Ein mit einem Hydraulikkran beladener Lkw fährt am Donnerstag in Steinheim unter einer Fußgängerbrücke durch. Dabei stößt der Kran gegen die Brücke. Die Hintergründe.











Eine beschädigte Fußgängerbrücke und ein Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg). Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 14.45 Uhr in der Höpfigheimer Straße.