Am Sonntagmittag sind in Sindelfingen zwei Autos zusammengestoßen. Ein Skoda hatte einem Mercedes die Vorfahrt genommen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Bei einem Unfall in Sindelfingen hat sich am Sonntagmittag ein Auto überschlagen. Ersten Informationen der Polizei zufolge wurden bei dem Zusammenprall drei Personen verletzt.

Den Angaben eines Polizeisprechers zufolge wollte kurz vor 12.30 Uhr eine 52-Jährige mit ihrem Skoda von der Gottlieb-Daimler-Straße kommend nach links auf die Fronäckerstraße in Richtung Maichingen abbiegen. Dabei nahm sie einem 58-Jährigen in dessen Mercedes, der in Richtung Sindelfingen fuhr, die Vorfahrt.

Auto bleibt auf Dach liegen

Bei der Kollision überschlug sich der Skoda und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin des Skodas, ihre 75-jährige Beifahrerin sowie eine 81-jährige Mitfahrerin im Mercedes wurden bei dem Unfall leicht verletzt, mussten aber durch den Rettungsdienst nicht in Krankenhäuser transportiert werden. Der Fahrer des Mercedes und dessen Beifahrer blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme sowie die Reinigungs- und Bergungsarbeiten für ungefähr zwei Stunden gesperrt werden. Der Schaden wird von der Polizei auf 50.000 Euro geschätzt.