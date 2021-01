5 Der Unfall ereignete sich in Sindelfingen. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Ein 42-Jähriger verliert am Sonntagabend in Sindelfingen die Kontrolle über seinen Mercedes und landet in einem Zaun. Bei der Unfallaufnahme stellen Polizisten fest, dass an der Hinterachse des Fahrzeugs Reifen unterschiedlicher Größe montiert waren.

Sindelfingen - Ein 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer hat am Sonntagabend in Sindelfingen (Kreis Böblingen) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und dabei einen Zaun zu Bahngleisen durchbrochen. Grund für den Kontrollverlust war wohl, dass Reifen unterschiedlicher Größe an dem Auto montiert waren.

Wie die Polizei berichtet, war der 42-Jährige mit seiner E-Klasse kurz vor 23 Uhr von Darmsheim kommend in der Calwer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Weil auf der Hinterachse Reifen unterschiedlicher Größe montiert waren, entstand eine Unwucht. Dies hatte zur Folge, dass die Schrauben des rechten Hinterreifens brachen und sich das Rad löste. Dadurch kam das Fahrzeug ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Mercedes durchbrach einen Zaun der Stadt Sindelfingen, der die Gleise von der Straße abgrenzt, und kam schließlich zum Stehen. Der 42-Jährige blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro, die Schadenshöhe am Zaun beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Die Polizei war mit sechs Beamten im Einsatz.