Ein Porschefahrer ist mit seinem Elektro-Flitzer zu schnell unterwegs – er kommt von der Fahrbahn ab und landet auf einer Schutzplanke. Der Taycan muss abgeschleppt werden.















Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit ist ein 34-jähriger Porschefahrer in Sindelfingen (Kreis Böblingen) mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der Elektro-Flitzer kam auf einer Schutzplanke zum Stehen, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Der Mann war mit einem Porsche Taycan von der Landesstraße 1183 von Sindelfingen kommend in Richtung Darmsheim unterwegs.

Am Donnerstagabend gegen 23.55 Uhr habe sich der Unfall ereignet. Wie die Beamten weiter mitteilten, wollte der Mann auf die Bundesstraße 464 in Richtung Renningen auffahren. In einer Kurve kam der 34-Jährige mit seinem E-Auto dann von der regennassen Fahrbahn ab. Die Beamten vermuten, dass der Sportwagenfahrer mit zu viel Tempo unterwegs war.

Er habe eine abgesenkte Schutzplanke überfahren, auf der er letztendlich mit seinem Wagen zum Stehen kam. Verletzt wurde den Angaben zufolge bei dem Verkehrsunfall niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6.000 Euro. Der Taycan musste abgeschleppt werden.