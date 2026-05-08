Unfall in Sindelfingen: Mercedesfahrer weicht Auto aus und prallt gegen Baum

5 An Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Sindelfingen. Foto: SDMG

Am Freitagnachmittag kommt es in Sindelfingen (Kreis Böblingen) zu einem Verkehrsunfall. Ein Mercedesfahrer weicht einem Wagen aus und prallt gegen einen Baum. Was bisher bekannt ist.











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Bei einem Verkehrsunfall in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ist am Freitagnachmittag eine Person verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer eines Mercedes von einem Firmengelände nach links in die Mahdentalstraße einfahren. Dabei übersah er offenbar ein herannahendes Auto. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Mercedes-Fahrer ein Ausweichmanöver ein. Dabei prallte der Mercedes gegen einen Baum am Straßenrand.