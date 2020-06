Unfall in Sindelfingen

4 Über die Unfallursache herrschte bei der Polizei am frühen Dienstagabend noch keine Klarheit. Foto: 7aktuell.de/Moritz Bassermann

Bei einem Unfall auf der A 8 sind sieben Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Die Fahrbahn ist schnell freigeräumt, der Stau erstreckt sich trotzdem über Kilometer.

Sindelfingen - Auf der A 8 ist es in Sindelfingen-Ost (Kreis Böblingen) in Fahrtrichtung Singen laut Polizei zu einem Unfall gekommen, in den sieben Fahrzeuge verwickelt waren. Demnach kam es gegen 17.30 Uhr zu dem Crash, dessen Ursache laut einem Polizeisprecher aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen ist. Ungeachtet dessen verursachte die Karambolage einen Stau, der sich über sechs Kilometer erstreckt, obwohl die Fahrbahn seit 19 Uhr wieder frei ist.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gab es keine Schwerverletzten, aber mindestens eine Person verletzte sich leicht. Zum Sachschaden gibt es aktuell noch keine Angaben. Die Bilder der Unfallstelle legen jedoch nahe, dass einige der unfallbeteiligten Fahrzeuge schrottreif sind.