Unfall in Sindelfingen

1 Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Eine 19-jährige Fußgängerin wird am Freitagnachmittag in Sindelfingen vom Auto eines 37-Jährigen erfasst und dabei schwer verletzt. Der Autofahrer hatte die junge Frau wohl übersehen.











Link kopiert



Eine 19 Jahre alte Fußgängerin ist am Freitagnachmittag von einem 37 Jahre alten Autofahrer in der Altinger Straße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) angefahren und dabei schwer verletzt worden.