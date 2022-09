Unfall in Sielmingen

1 Der Kinderwagen blieb nach dem Unfall auf der Straße liegen. Hinten auf dem Gehweg der weiße Transporter, der ihn erfasst hatte. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Weil ein Transporter aus der Fahrspur geriet und auf den Gehweg fuhr, wurde die Zweijährige mit ihrem Kinderwagen auf die Straße geschleudert.















Das zweijährige Mädchen, das am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Sielmingen mit seinem Kinderwagen auf die Straße geschleudert wurde, liegt schwer verletzt in einer Klinik. Ob es sich dabei um lebensgefährliche Verletzungen handelt, teilte die Polizei nicht mit.

Zu dem Unfall in der Nürtinger Straße kam es, weil am Dienstag gegen 15.35 Uhr ein 71-jähriger Fahrer mit seinem Transporter aus bislang ungeklärten Gründen nach links von seiner Fahrspur abwich und über die Gegenfahrbahn auf den Gehweg fuhr. Dort war die 35-jährige Mutter mit ihrer zweijährigen Tochter im Kinderwagen unterwegs, zusammen mit einer weiteren Frau mit Kind und Kinderwagen. Der Transporter erfasste ausschließlich den Kinderwagen mit der Zweijährigen und schleuderte ihn auf die Straße. Die übrigen Personen blieben körperlich unverletzt, die Mutter des Mädchens erlitt aber einen Schock, ebenso der 71-jährige Fahrer.

Das zweijährige Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch die Mutter und den Fahrer brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Transporter wurde abgeschleppt. Die Unfallaufnahme dauerte mehrere Stunden.