Am Freitag kommt es auf der Landesstraße 1141 bei Schwieberdingen zu einem Unfall. Ein BMW und ein Opel stoßen zusammen. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 12 Uhr auf der Landesstraße 1141 (L 1141) bei Schwieberdingen ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 24 Jahre alte BMW-Fahrerin die Kreuzung der L 1141 (Ludwigsburger Straße) von der Bundesstraße 10 kommend in Richtung Markgröningen. Im Kreuzungsbereich stieß der BMW demnach mit einem von links aus Schwieberdingen in Richtung Möglingen kommenden Opel einer 58-jährigen Frau zusammen. Dabei wurde ein 60 Jahre alter Beifahrer im Opel leicht verletzt. Ein Rettungsdienst versorgte ihn an der Unfallstelle.

Lesen Sie auch

Unfall bei Schwieberdingen: Zeugen gesucht

Sowohl der BMW als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu den Ampelphasen zum Unfallzeitpunkt machen können, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer 07156 4352-0 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.