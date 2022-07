1 Die Polizei war in Schwieberdingen im Einsatz Foto: dpa/Roland Weihrauch

Die Kollision ereignete sich spät am Samstagabend. Der Radfahrer hatte laut Polizei wohl die Vorfahrt des Autofahrers missachtet – er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.















Nach einer Kollision zwischen einem Peugeot und einem Radrennfahrer in Schwieberdingen wurde Letzterer am Samstag schwer verletzt – und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 58 Jahre alte Radfahrer fuhr gegen 23 Uhr auf dem Heimbergweg, als er laut Polizei die Vorfahrt des von rechts kommenden 22 Jahre alten Autofahrers missachtete. Der Pkw erfasste das Fahrrad, der 58-Jährige flog rund 15 Meter weit. Er trug zwar einen Helm, laut Polizei verfügte das Rennrad aber nicht über ausreichende Beleuchtung. Zwei mitfahrende Personen im Alter von 31 und 58 Jahren im Peugeot wurden bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro, am Rennrad von rund 100 Euro.