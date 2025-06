Unfall in Schorndorf

1 Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Foto: dpa

Bei einem Unfall am Samstag in Schorndorf sind zwei Menschen verletzt worden. Der Fahrer eines Ford missachtete an einer Einmündung die Vorfahrt.











Ein Vorfahrtsverstoß hat am Samstagnachmittag in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten geführt. Kurz vor 16 Uhr war ein 62 Jahre alter Ford-Fahrer auf der Schorndorfer Straße von Steinenberg kommend in Richtung Miedelsbach unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit.