Unfall in Schorndorf: Zwei Autos nach Crash in Schornbach nicht mehr fahrbereit

1 Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Foto: Blaulichtzentrale.de / Kevin Lermer

Auf einer Kreisstraße kracht es am Mittwoch in Schorndorf-Schornbach, weil eine Autofahrerin die Vorfahrt missachtet. Die Strecke ist zeitweise gesperrt.











Link kopiert



﻿Auf der Kreisstraße 1916 bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) im Teilort Schornbach ist es am Mittwoch zu einem Unfall mit rund 12.000 Euro Sachschaden gekommen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wollte eine 48 Jahre alte Dacia-Fahrerin auf Höhe der Ölmühle auf die Kreisstraße einbiegen. Dabei missachtete sie nach Polizeiangaben die Vorfahrt einer 24-jährigen Mercedes-Fahrerin. Verletzt wurde niemand.