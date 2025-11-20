Unfall in Schorndorf: Zwei Autos nach Crash in Schornbach nicht mehr fahrbereit
1
Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Foto: Blaulichtzentrale.de / Kevin Lermer

Auf einer Kreisstraße kracht es am Mittwoch in Schorndorf-Schornbach, weil eine Autofahrerin die Vorfahrt missachtet. Die Strecke ist zeitweise gesperrt.

﻿Auf der Kreisstraße 1916 bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) im Teilort Schornbach ist es am Mittwoch zu einem Unfall mit rund 12.000 Euro Sachschaden gekommen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wollte eine 48 Jahre alte Dacia-Fahrerin auf Höhe der Ölmühle auf die Kreisstraße einbiegen. Dabei missachtete sie nach Polizeiangaben die Vorfahrt einer 24-jährigen Mercedes-Fahrerin. Verletzt wurde niemand.

 

Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Abschleppdienste übernahmen den Abtransport. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumung musste die Straße zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache führt die Polizei.

 