Unfall in Schorndorf

1 Die verletzte Frau wird ins Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Eine Frau gerät in Schorndorf mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und stößt mit einem Linienbus zusammen. In einer Klinik werden ihre Verletzungen behandelt.











Eine 50-jährige Opel-Fahrerin ist am Freitagmorgen gegen 7.25 Uhr auf der Göppinger Straße in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) in den Gegenverkehr geraten und mit einem Linienbus zusammengestoßen – warum, ist noch unklar.