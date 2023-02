1 Der Rollator des 87 Jahre alten Unfallopfers Foto: 7aktuell/Kevin Lermer

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schorndorf erleidet eine 87-jährige Frau am Dienstag lebensgefährliche Verletzungen. War sie im „toten Winkel“ unterwegs?









Bei einem Unfall in der Schorndorfer Stadtmitte ist auch ein Rettungshelikopter im Einsatz gewesen. Bei dem Verkehrsunfall in der Schulstraße erlitt eine 87-jährige Frau am Dienstagvormittag lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde am Unfallort vom Rettungsdienst notärztlich versorgt und mit einem Krankenwagen in eine Spezialklinik gebracht. Nach Mitteilung der Polizei war die Seniorin mit ihrem Rollator gegen 11.30 Uhr am Fahrbahnrand der Schulstraße unterwegs gewesen, als ein 62 Jahre alter Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug von der Turmstraße nach links in die Schulstraße einbog. Bei dem Manöver erfasste das Gefährt die Fußgängerin, die 87-Jährige wurde zu Boden gestoßen und von dem Lastwagen überrollt.

Augenzeugen glauben, dass der Fahrer die Frau nicht sehen konnte

Zur Klärung der Unfallumstände wird laut dem Polizeipräsidium in Aalen auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Kurz nach dem Unglück in der Nähe des Schorndorfer Bahnhofs war unter Augenzeugen die Spekulation laut geworden, dass sich die Seniorin im „toten Winkel“ außerhalb des Sichtfelds des Lastwagenfahrers aufgehalten haben könnte. Bestätigt worden sind diese Vermutungen bisher nicht. Mit der Unfallaufnahme beauftragt ist die Verkehrspolizei in Backnang. Die auf die Aufklärung von Unfalldelikten spezialisierten Ermittler suchen nun nach Menschen, die den Unfall beobachtet haben und möglicherweise Hinweise zum Ablauf geben können.

Die 87-Jährige schwebt nach dem Unfall in Lebensgefahr

Melden sollen sich insbesondere Passanten, die etwas über den Laufweg der lebensgefährlich verletzten Seniorin sagen können. Die Verkehrspolizei ist für Unfallzeugen unter der Rufnummer 0 79 04 / 94 26-0 erreichbar. Durch den Unfall war am Dienstag unter anderem die Zufahrt zum zentralen Omnibusbahnhof über Stunden beeinträchtigt. Der Verkehr musste über die Rosenstraße umgeleitet werden.