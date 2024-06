Radfahrer bei Zusammenstoß schwer am Kopf verletzt

Unfall in Schorndorf

1 Bei einem Unfall wurde ein Pedelec-Fahrer verletzt. Foto: imago// K. Schmitt

Ein Autofahrer übersieht am Donnerstag beim Abbiegen in Schorndorf einen Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg fährt. Bei dem Zusammenstoß wird der Radler schwer verletzt.











Link kopiert



Ein 23-jähriger VW-Fahrer hat in Schorndorf am Donnerstag gegen 17 Uhr beim Linksabbiegen von der Stuttgarter Straße in die Ledergasse einen Pedelec-Fahrer übersehen, der auf dem Radweg unterwegs war. Der Autofahrer stieß mit dem Zweiradfahrer zusammen, der sich hierbei schwere Kopfverletzungen zuzog.