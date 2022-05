Unfall in Schorndorf

5 Der Anhänger kippte in der Kurve um. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer will am Donnerstag in Schorndorf auf die B29 auffahren, als der Lastwagen ins Schlingern gerät und der Anhänger umkippt. Die Auffahrt zur Bundesstraße muss für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.















Ein Lastwagen ist am Donnerstagnachmittag an der Auffahrt zur Bundesstraße 29 an der Anschlussstelle Schorndorf-West (Rems-Murr-Kreis) ins Schlingern geraten, dadurch kippte der Anhänger um. Die Auffahrt zur Bundesstraße musste für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Wie die Polizei berichtet, wollte der 43-jährige Lkw-Fahrer kurz nach 15 Uhr an der Anschlussstelle Schorndorf-West auf die B29 in Richtung Stuttgart auffahren. Im Kurvenbereich riss vermutlich ein Kupplungsanschluss der Hydraulik, was zur Folge hatte, dass die Bremsanlage des Anhängers blockierte. Der Sattelzug geriet ins Schlingern, wobei der Anhänger umkippte.

Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Während der Bergungsarbeiten musste die Auffahrt zur Bundesstraße gesperrt werden, es wurde eine Umleitung eingerichtet. Gegen 16.30 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Ob Schaden am Anhänger oder an der Ladung entstand, ist bislang noch unbekannt. Im Unfallfahrzeug wurden Postpakete transportiert.