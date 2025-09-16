Unfall in Schorndorf: Autofahrer erfasst Siebenjährigen und flüchtet
Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein siebenjähriger Junge ist am Montagabend in Schorndorf beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.s

Wie die Polizei mitteilt, ist am Montagabend in Schorndorf ein siebenjähriger Junge bei einem Unfall verletzt worden. Der Bub war gegen 18.45 Uhr auf dem Radweg parallel zur Landesstraße 1151 von Schorndorf in Richtung Schlichten unterwegs. Als der Radweg endete, wollte er die Straße überqueren, um den gegenüberliegenden Radweg zu nutzen.

 

Schwarzer Audi aus Waiblingen

Dabei kam es zur Kollision mit einem bislang unbekannten Autofahrer, der nach dem Zusammenstoß unerlaubt weiterfuhr. Nach Angaben des Kindes soll es sich bei dem Wagen um einen schwarzen Audi R8 mit Waiblinger Zulassung gehandelt haben. Der Fahrer wird auf etwa 35 Jahre geschätzt, soll einen dunklen Vollbart tragen, Brillenträger sein und nach dem Unfall sofort geflüchtet sein.

Der Siebenjährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei bittet dringend um Hinweise: Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder nähere Angaben zum Fahrzeug und zum Fahrer machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 07181/2040 beim Polizeirevier Schorndorf melden.

 