Unfall in Schorndorf: Autofahrer erfasst Siebenjährigen und flüchtet

1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein siebenjähriger Junge ist am Montagabend in Schorndorf beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.s











Link kopiert



Wie die Polizei mitteilt, ist am Montagabend in Schorndorf ein siebenjähriger Junge bei einem Unfall verletzt worden. Der Bub war gegen 18.45 Uhr auf dem Radweg parallel zur Landesstraße 1151 von Schorndorf in Richtung Schlichten unterwegs. Als der Radweg endete, wollte er die Straße überqueren, um den gegenüberliegenden Radweg zu nutzen.