Einsatz in Schorndorf

4 Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 1150 bei Schorndorf. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Drei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von rund 55.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf der Landesstraße 1150 bei Schorndorf ereignet hat.

Schorndorf - Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) sind am Mittwochabend drei Menschen leicht verletzt worden, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 55.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, war ein 30 Jahre alter VW-Fahrer gegen 19 Uhr auf der Landesstraße 1150 von Schorndorf kommend in Richtung Lauswiesen unterwegs, als ihm ein Rettungswagen im Einsatz mit Signal und Blaulicht entgegenkam. Deshalb bremste der 30-Jährige und fuhr nach rechts an den Fahrbahnrand. Eine 60-jährige Frau in einem Peugeot, die hinter dem VW fuhr, bremste ebenfalls ab.

Eine hinter den beiden fahrende 46-Jährige erkannte dies offenbar zu spät und krachte mit ihrem VW in den Peugeot, der dadurch ins Heck des VW des 30-Jährigen prallte. Bei dem Unfall wurden die zwei Fahrerinnen und der Fahrer leicht verletzt. Die Feuerwehr Haubersbronn war für die Bergungsarbeiten mit zwei Fahrzeugen und zwölf Personen vor Ort.