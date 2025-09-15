Unfall in Schlaitdorf: 19-Jähriger missachtet Vorfahrt – Frau verletzt in Klinik

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Bei einem Unfall bei Schlaitdorf (Kreis Esslingen) wurde am Sonntagnachmittag ein 51-Jährige verletzt. Sie musste in einer Klinik behandelt werden, zudem entstand hoher Schaden.











﻿ Bei einem Unfall am Sonntag gegen 14.30 Uhr bei Schlaitdorf (Kreis Esslingen) ist eine 51-jährige Autofahrerin verletzt worden. Sie war mit ihrem Nissan Micra auf der Kreisstraße 1235 unterwegs, als nach Angaben der Polizei ein 19-Jähriger mit einem Mercedes von einem Feldweg auf die Straße gefahren ist und ihr die Vorfahrt nahm.