Ein Opel-Fahrer will rückwärts aus einem öffentlichen Parkplatz in Sachsenheim fahren und übersieht dabei wohl eine 71-Jährige. Die Frau wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Sachsenheim - Eine 71 Jahre alte Fußgängerin ist am Montagvormittag bei einem Unfall in auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bahnhofstraße in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, wollte ein 51-jähriger Opel-Fahrer gegen 10.40 Uhr am Bahnhof auf einen öffentlichen Parkplatz einfahren. Als der Mann dort keinen Parkplatz finden konnte, fuhr er in der Einfahrt langsam rückwärts, um wieder auf die Bahnhofstraße zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 71-Jährige im Bereich der Parkplatzeinfahrt.

Der Autofahrer übersah die Frau wohl aus Unachtsamkeit und erfasste sie mit dem Fahrzeugheck. Die Seniorin stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht.