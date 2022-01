Müllfahrzeug kippt um – 25-Tonner wird am Donnerstag geborgen

Unfall in Sachsenheim

5 Das Müllfahrzeug kippte auf die Seite. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Ein annähernd neuwertiges, 25 Tonnen schweres Müllfahrzeug gerät am Mittwoch in Sachsenheim von der Straße und kippt um. Der Fahrer wird leicht verletzt, ein Kollege rettet sich durch einen Sprung. Die schwierige Bergung soll am Donnerstag stattfinden.















Sachsenheim - Ein 25 Tonnen schweres Müllfahrzeug ist am Mittwochnachmittag in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) von der Straße abgekommen und in der angrenzenden Böschung umgekippt. Der 47 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Da sich die Bergung des Lkw wegen des unwägbaren Geländes als sehr schwierig gestaltet, wurde diese auf den Donnerstagmorgen verschoben.

Wie die Polizei berichtet, war der 47-jährige Fahrer des Müllentsorgungsfahrzeugs gegen 16.15 Uhr in der Alten Großsachsenheimer Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ein 39 Jahre alter Mitfahrer, der auf dem Trittbrett stand, konnte noch rechtzeitig abspringen, bevor der Mülllaster umkippte und auf der rechten Fahrzeugseite liegenblieb. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund der örtlichen Begebenheiten gestaltet sich die Bergung als extrem schwierig. Deshalb wurde sie auf den Donnerstagmorgen verschoben. Der Verbindungsweg zwischen der Alten Großsachsenheimer Straße und dem Bachwiesenweg wird für die Dauer der Bergung gesperrt werden müssen. Der Unfallhergang wie auch der genaue Schaden am annähernd neuwertigen Mercedes-Lkw, der einen Neuwert von rund 180.000 Euro hat, sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Unfallaufnahme, bei der zwei Streifen des Polizeireviers Vaihingen an der Enz eingesetzt waren, dauerte bis etwa 19.15 Uhr.