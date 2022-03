21-Jährige schläft am Steuer ein und kracht gegen Auto

Unfall in Sachsenheim

1 Die Frau kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Eine 21-Jährige ist in der Nacht zum Dienstag in Sachsenheim unterwegs und schläft am Steuer ein. Ihr Auto kracht gegen ein weiteres Fahrzeug, die junge Frau wird leicht verletzt.















Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist in der Nacht zum Dienstag in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) wohl am Steuer eingeschlafen und hat dabei einen Unfall verursacht. Die junge Frau wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei meldet, war die 21-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge mit ihrem Toyota in der Bahnhofsstraße in Richtung Freibad unterwegs. Vermutlich aufgrund von Übermüdung schlief sie ein und fuhr auf Höhe des Funparks gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Kia.

Mit leichten Verletzungen wurde die Autofahrerin in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro. Der Toyota musste abgeschleppt werden.