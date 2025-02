Hansi Flick Der Rekordtrainer wird 60 Jahre alt

Hansi Flick hat als Trainer alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Als Co von Jogi Löw die Weltmeisterschaft und als Cheftrainer des FC Bayern das Sextuple. Aber er ist auch tief gefallen. Am 24. Februar wird der Trainer der Superlative 60 Jahre alt.