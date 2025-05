Unfall in Rutesheim: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

1 Die Verkehrsteilnehmer kollidierten in einem Kreuzungsbereich. Foto: dpa

Ein Autofahrer hat am Freitagmorgen an einer Kreuzung offenbar den Lenker eines E-Scooters übersehen. Dieser musste nach der Kollision ins Krankenhaus eingeliefert werden.











Bei der Kollision von einem Auto und einem E-Scooter ist am Freitagmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war gegen 6.45 Uhr ein 58-jähriger Toyota-Fahrer in der Albert-Schweitzer-Straße unterwegs. Er fuhr von der Heimerdinger Straße in Richtung Thomas-Mann-Straße. An der Kreuzung zur Thomas-Mann-Straße übersah der Autofahrer mutmaßlich einen 28-Jährigen auf einem E-Scooter, der von der May-Eyth-Straße in Richtung Thomas-Mann-Straße fuhr.