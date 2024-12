Unfall in Rudersberg

1 Ein Fahrradfahrer ist am Sonntag nach einen Sturz verstorben. Foto: dpa/Sina Schuldt

Ein 67-jähriger Radfahrer ist am Sonntag bei Rudersberg-Krehwinkel gestürzt und später im Krankenhaus verstorben. Der Sturz war aber vermutlich nicht ursächlich für seinen Tod.











Ein 67-Jähriger ist am Sonntagvormittag mit seinem Fahrrad in der Winnender Straße kurz vor Krehwinkel zu Fall gekommen und über eine Leitplanke gestürzt. Rettungskräfte brachten den bewusstlosen Mann in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb.