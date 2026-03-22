Unfall in Renningen: Skoda prallt gegen Baum und gerät in Brand

1 Durch die Wucht des Aufpralls sei das Fahrzeug in Brand geraten. Foto: SDMG

In der Nacht auf Sonntag geriet ein Skoda im Landkreis Böblingen nach einem Zusammenstoß mit einem Baum in Brand. Es entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.











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In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich am Kreisverkehr Alemannenstraße/Voräckerstraße in Renningen gegen 0.50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, überfuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Skoda zunächst den Kreisverkehr und kollidierte anschließend bei hoher Geschwindigkeit mit einem angrenzenden Baum, der auf die Straße kippte.