Unfall in Renningen

1 Trotz Vorfahrtsberechtigung wurde in Renningen eine 85-jährige Radfahrerin angefahren und leicht verletzt (Symbolfoto). Foto: Jonas Walzberg/dpa

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag in Renningen von einem Auto angefahren worden. Leicht verletzt wurde die 85-Jährige ins Krankenhaus gebracht.











Schrecksekunde am Donnerstagnachmittag in Renningen: Gegen 15.55 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem Auto. Durch den Zusammenprall erlitt die Radfahrerin leichte Verletzungen und musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.